استطلاع رأي لمعهد أكورد الإسرائيلي: 69% من “الإسرائيليين” يرون أنه يتعين على نتنياهو تقديم استقالته من منصبه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 20:18

استطلاع رأي لمعهد أكورد الإسرائيلي: 69% من “الإسرائيليين” يرون أنه يتعين على نتنياهو تقديم استقالته من منصبه

منذ 28 mins 2 February، 2025
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