الشيخ نعيم قاسم: لا علاقة لنا بالمسيرات التي دخلت إلى بعض المناطق ونحن ضد هذا العمل ومن قاموا به لا يمتّون إلينا بأي صلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 20:18

الشيخ نعيم قاسم: لا علاقة لنا بالمسيرات التي دخلت إلى بعض المناطق ونحن ضد هذا العمل ومن قاموا به لا يمتّون إلينا بأي صلة

منذ 1 ساعة 2 February، 2025
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