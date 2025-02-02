قوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 14:48

قوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل

منذ 11 mins 2 February، 2025
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