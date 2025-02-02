النائب فياض: بيئة الثنائي حركة أمل-حزب الله، هي الأكثر ‏دينامية وحضوراً واستعداداً لمواكبة التحديات وتقديم التضحيات في مواجهة المخاطر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 14:48

النائب فياض: بيئة الثنائي حركة أمل-حزب الله، هي الأكثر ‏دينامية وحضوراً واستعداداً لمواكبة التحديات وتقديم التضحيات في مواجهة المخاطر

منذ 2 ساعة 2 February، 2025
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