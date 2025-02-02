سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تزف شهيدين من مجاهدي سرية قباطية بكتيبة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 2 2025 - 12:50

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تزف شهيدين من مجاهدي سرية قباطية بكتيبة جنين

منذ 25 mins 2 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة