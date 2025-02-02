“يديعوت أحرونوت” العبرية : المهمة الرئيسية لإيال زامير هي إعادة بناء “الجيش” الإسرائيلي بعد فشل السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 2 2025 - 10:42

“يديعوت أحرونوت” العبرية : المهمة الرئيسية لإيال زامير هي إعادة بناء “الجيش” الإسرائيلي بعد فشل السابع من أكتوبر

منذ 2 ساعة 2 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة