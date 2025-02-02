مستوطنون يهاجمون منزلاً في منطقة خربة الطوبة بمسافر يطا بالخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 02:16

مستوطنون يهاجمون منزلاً في منطقة خربة الطوبة بمسافر يطا بالخليل

منذ 19 mins 2 February، 2025
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