البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 00:44

البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا

منذ 28 mins 2 February، 2025
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