اعلام العدو :تعيين إيال زمير رئيسًا لأركان “الجيش” الإسرائيلي خلفًا لهرتسي هاليفي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 21:40

اعلام العدو :تعيين إيال زمير رئيسًا لأركان “الجيش” الإسرائيلي خلفًا لهرتسي هاليفي

منذ 30 mins 1 February، 2025
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