إعلام العدو : المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تحدث مع نتنياهو هذا المساء ودفعه باتجاه خيار استكمال الصفقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 21:40

إعلام العدو : المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تحدث مع نتنياهو هذا المساء ودفعه باتجاه خيار استكمال الصفقة

منذ 51 mins 1 February، 2025
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