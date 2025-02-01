سرايا القدس كتيبة جنين: أوقعنا بالاشتراك مع كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير 10جنود بحقل نيران بمحور الشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 21:40

سرايا القدس كتيبة جنين: أوقعنا بالاشتراك مع كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير 10جنود بحقل نيران بمحور الشرقية

منذ 2 ساعة 1 February، 2025
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