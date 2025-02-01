العثور على جثة الارشمندريت كوجانيان داخل منزله في بصاليم

عُثِر السبت على نائب مطران الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أنانيا كوجانيان (40عاما) المكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر(في البقاع اللبناني)، جثة داخل منزله في بصاليم – المتن(قضاء جبل لبنان)، بعدما كان فقد الاتصال به أمس(الجمعة).

وحضرت الاجهزة الامنية الى المكان وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

وفي السياق، أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كشيشيان مقدما له التعازي بوفاة الارشمندريت أنانيا كوجانيان الذي وجد مقتولا داخل منزله.

وقد أعطى ميقاتي توجيهاته الى الاجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين.

من جهته، قال الأمين العام لحزب “الطاشناق” في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان “نستنكر بشدّة جريمة قتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، يوم أمس، بأبشع أنواع التعذيب فالقتل”، وتابع “نشدّد على ضرورة ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى الفتن بسبب عمل فردي، واثقين بالأجهزة الأمنية لإيجاد الفاعل وملاحقته وإنزال أشدّ العقوبات بالمجرمين”.

بدوره، استنكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان مقتل كوجانيان، وقال “قمّة الجريمة والاخلال بالأمن والاستقرار التعرّض للمقامات الدينيّة، فهي محاولات لزرع الفتن والبلبلة بين الناس بهدف تغذية الانشقاق والاخلال بالأمن”، ودعا “الأجهزة الأمنية بالتقصّي والمتابعة والتنسيق في ما بينها للكشف عن ملابسات الجريمة”.

كما استنكر “التيار الوطني الحر” في بان له السبت جريمة قتل كوجانيان، وطالب “الأجهزة الأمنية بالتحرك واتخاذ كافة الاجراءات من أجل وقف موجة عمليات السلب والقتل التي تطال مناطق عدة، بما يعزز فرض الأمن على كامل الأراضي اللبنانية وتوقيف المعتدين، منعا لتكرار مثل هذه الجرائم وسواها من سلب وسرقة والتي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام