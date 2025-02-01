فوكس نيوز عن مصادر في الشرطة: الطائرة طبية وكانت تقل 6 أشخاص منهم مريض وفرد من عائلته وطبيبين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2025 - 03:12

فوكس نيوز عن مصادر في الشرطة: الطائرة طبية وكانت تقل 6 أشخاص منهم مريض وفرد من عائلته وطبيبين

منذ 31 mins 1 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة