مصادر فلسطينية: سماع أصوات انفجارات متتالية أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين بمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 01:40

مصادر فلسطينية: سماع أصوات انفجارات متتالية أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين بمدينة نابلس

منذ 1 ساعة 1 February، 2025
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