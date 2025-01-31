خليل الحية: القائد الشهيد إسماعيل هنية فقيد الامة والرمز الوطني الكبير، كان يُخفي خلفَ هذا الهدوءِ والابتسامة بركانَ الثائرِ والقائد المجاهد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2025 - 21:04

خليل الحية: القائد الشهيد إسماعيل هنية فقيد الامة والرمز الوطني الكبير، كان يُخفي خلفَ هذا الهدوءِ والابتسامة بركانَ الثائرِ والقائد المجاهد

منذ 1 ساعة 31 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة