قوات الاحتلال تحتجز طواقم الهلال الأحمر عند مدخل مخيم طولكرم خلال العدوان المستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 19:30

قوات الاحتلال تحتجز طواقم الهلال الأحمر عند مدخل مخيم طولكرم خلال العدوان المستمر

منذ 1 ساعة 31 January، 2025
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