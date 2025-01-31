اعلام العدو: من المتوقع أن تطلق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل غداً في الصباح الباكر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 17:58

اعلام العدو: من المتوقع أن تطلق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل غداً في الصباح الباكر

منذ 15 mins 31 January، 2025
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