كتيبة جنين: نمطر قوة مشاة للعدو قوامها 10 جنود بزخات من الرصاص خلال محاولتها التحصن في احد المنازل بمحور الدمج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 13:22

كتيبة جنين: نمطر قوة مشاة للعدو قوامها 10 جنود بزخات من الرصاص خلال محاولتها التحصن في احد المنازل بمحور الدمج

منذ 32 mins 31 January، 2025
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