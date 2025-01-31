قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 10:16

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين

منذ 59 mins 31 January، 2025
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