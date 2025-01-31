مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة السيلة الحارثية شمال جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 07:12

مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة السيلة الحارثية شمال جنين

منذ 48 mins 31 January، 2025
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