ترامب: من المحتمل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي الليلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 01:02

ترامب: من المحتمل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي الليلة

منذ 37 mins 31 January، 2025
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