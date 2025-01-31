ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 01:02

ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك

منذ 38 mins 31 January، 2025
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