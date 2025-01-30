رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ( الجولاني) : سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ خلال المرحلة الانتقالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 23:30

رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ( الجولاني) : سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ خلال المرحلة الانتقالية

منذ 47 mins 30 January، 2025
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