كتائب القسام تسلّم الأسيرة “آجام بيرغر” إلى الصليب الأحمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 11:10

كتائب القسام تسلّم الأسيرة “آجام بيرغر” إلى الصليب الأحمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 30 January، 2025
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