CNBC عن مصدر مطلع: طائرة الركاب التجارية التي اصطدمت بمروحية عسكرية كانت تقل 64 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 06:32

CNBC عن مصدر مطلع: طائرة الركاب التجارية التي اصطدمت بمروحية عسكرية كانت تقل 64 شخصا

منذ 42 mins 30 January، 2025
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