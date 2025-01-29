سرايا القدس- كتيبة جنين : يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الحمامة ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 16:42

سرايا القدس- كتيبة جنين : يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الحمامة ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة

منذ 7 mins 29 January، 2025
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