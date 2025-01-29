 الجيش اللبناني: سقوط مسيّرة للجيش في منطقة الحيصة- عكار نتيجة خلل تقني أثناء تنفيذ مهمة استطلاع ولم تسفر عن وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 15:08

 الجيش اللبناني: سقوط مسيّرة للجيش في منطقة الحيصة- عكار نتيجة خلل تقني أثناء تنفيذ مهمة استطلاع ولم تسفر عن وقوع إصابات

منذ 6 mins 29 January، 2025
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