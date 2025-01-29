قوات الاحتلال تحتجز سيارة إسعاف تابعة لـ”كشافة الرسالة الإسلامية” عند مدخل بلدة مارون الراس جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 15:10

قوات الاحتلال تحتجز سيارة إسعاف تابعة لـ”كشافة الرسالة الإسلامية” عند مدخل بلدة مارون الراس جنوبي لبنان

منذ 54 mins 29 January، 2025
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