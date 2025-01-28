اذاعة جيش العدو: “الجيش” هاجم منطقة النبطية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 20:40

اذاعة جيش العدو: “الجيش” هاجم منطقة النبطية جنوب لبنان

منذ 50 mins 28 January، 2025
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