رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيّد:لقد اختبر عدوّكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف ‌‏على كنهه وطبيعته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 19:08

رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيّد:لقد اختبر عدوّكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف ‌‏على كنهه وطبيعته

منذ 46 mins 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة