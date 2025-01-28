المفوض العام للأونروا: الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 17:36

المفوض العام للأونروا: الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب

منذ 17 mins 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة