الامام الخامنئي: اميركا اليوم هي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة وهي بدورها تخضع لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 11:26

الامام الخامنئي: اميركا اليوم هي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة وهي بدورها تخضع لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم

منذ 46 mins 28 January، 2025
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