المتحدث باسم الخارجية الألمانية: طرد الفلسطينيين من غزة أو إعادة توطينهم أمر بالغ الحساسية للدول العربية في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 08:22

المتحدث باسم الخارجية الألمانية: طرد الفلسطينيين من غزة أو إعادة توطينهم أمر بالغ الحساسية للدول العربية في المنطقة

منذ 37 mins 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة