المتحدث باسم الخارجية الألمانية: لا يجوز لإسرائيل احتلال غزة أو إعادة توطين سكانها بشكل دائم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 08:20

المتحدث باسم الخارجية الألمانية: لا يجوز لإسرائيل احتلال غزة أو إعادة توطين سكانها بشكل دائم

منذ 37 mins 28 January، 2025
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