الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات أوكرانية مسيرة منهما اثنتان فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 08:20

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات أوكرانية مسيرة منهما اثنتان فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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