أكسيوس عن ترامب: تحدثت مع الرئيس المصري بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2025 - 06:48

أكسيوس عن ترامب: تحدثت مع الرئيس المصري بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر

منذ 52 mins 28 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة