اشتباكات بين المقاومين وقوات العدو الإسرائيلي في مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2025 - 00:38

اشتباكات بين المقاومين وقوات العدو الإسرائيلي في مدينة جنين

منذ 42 mins 27 January، 2025
أخبار موقع المنار
لبنان

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