الأزهر الشريف: نؤكد أن غزة أرض فلسطينية عربية وستظل كذلك والمحتل الغاصب ومن خلفه يحاولون سلب الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 23:08

الأزهر الشريف: نؤكد أن غزة أرض فلسطينية عربية وستظل كذلك والمحتل الغاصب ومن خلفه يحاولون سلب الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة

منذ 48 mins 27 January، 2025
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