سرايا القدس كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 في خط مسير الآليات العسكرية في محور الناصرة محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 21:34

سرايا القدس كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 في خط مسير الآليات العسكرية في محور الناصرة محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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