الشيخ نعيم قاسم: اي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الامم المتحدة والدول الراعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 20:02

الشيخ نعيم قاسم: اي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الامم المتحدة والدول الراعية

منذ 46 mins 27 January، 2025
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