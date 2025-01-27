حركة حماس: العودة الأسطورية والتاريخية لمئات الآلاف من شعبنا رغم أنف الاحتلال، هي تجسيدٌ لقدرة شعبنا على دحر الاحتلال، وتحقيق حلم العودة الكبير إلى ديارنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 18:30

حركة حماس: العودة الأسطورية والتاريخية لمئات الآلاف من شعبنا رغم أنف الاحتلال، هي تجسيدٌ لقدرة شعبنا على دحر الاحتلال، وتحقيق حلم العودة الكبير إلى ديارنا

منذ 7 mins 27 January، 2025
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