القناة 14 الإسرائيلية: المستوى السياسي وجّه بتوسيع العملية العسكرية في جنين إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 15:26

القناة 14 الإسرائيلية: المستوى السياسي وجّه بتوسيع العملية العسكرية في جنين إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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