المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: العائدون إلى محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة الآن وبشكل فوري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 10:48

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: العائدون إلى محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة الآن وبشكل فوري

منذ 50 mins 27 January، 2025
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