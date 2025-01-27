المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 10:48

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني

منذ 51 mins 27 January، 2025
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