مراسل المنار : الجيش اللبناني يتقدم مواكب العائدين الى بلدة ميس الجبل صباح اليوم حيث من المنتظر ان تنسحب قوات الاحتلال التي ما زالت تطلق النار من البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 10:48

مراسل المنار : الجيش اللبناني يتقدم مواكب العائدين الى بلدة ميس الجبل صباح اليوم حيث من المنتظر ان تنسحب قوات الاحتلال التي ما زالت تطلق النار من البلدة

منذ 57 mins 27 January، 2025
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