حماس: عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 07:42

حماس: عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير

منذ 15 mins 27 January، 2025
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