قوات الإحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 03:06

قوات الإحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية

منذ 10 mins 27 January، 2025
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