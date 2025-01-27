القناة 12 العبرية:”اسرائيل” ستسمح بعودة أهالي غزة إلى الشمال ابتداءً من صباح اليوم الإثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 03:06

القناة 12 العبرية:”اسرائيل” ستسمح بعودة أهالي غزة إلى الشمال ابتداءً من صباح اليوم الإثنين

منذ 59 mins 27 January، 2025
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