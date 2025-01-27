الخارجية القطرية: الجيش “الإسرائيلي” سيسمح بعودة الغزيين إلى شمالي قطاع غزة بدءا من صباح الإثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 00:00

الخارجية القطرية: الجيش “الإسرائيلي” سيسمح بعودة الغزيين إلى شمالي قطاع غزة بدءا من صباح الإثنين

منذ 16 mins 26 January، 2025
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