مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيرا عنيفا في بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 00:00

مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيرا عنيفا في بلدة كفركلا

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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